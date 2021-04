Pierre-Jean Chalençon et les dîners clandestins : M6 contre-attaque et cite d'autres sources

L'affaire des dîners clandestins prétendument organisés par Pierre-Jean Chalençon dans son Palais Vivienne, à Paris, se poursuit. Ce 6 avril 2021 en fin de journée, la Société des Journalistes des JT d'M6 a répondu aux démentis du célèbre collecteur, d'abord dans TPMP, puis mardi sur BFMTV. Les journalistes de la SJD défendent quant à eux la qualité de leur travail d'enquête pour le fameux reportage diffusé le 2 avril dernier.

"Depuis la diffusion de notre reportage sur des dîners clandestins le 2 avril, Pierre-Jean Chalençon se répand dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il accuse notre rédaction et nos JT de propager des "calomnies". Il nous reproche "une sorte de guet-apens, de coup monté". Nous, SJD des JT de M6, nous réfutons ces propos et tenons à y répondre", le communiqué indique-t-il. Ainsi, l'association met en avant la "rigueur" de son travail et "le parfait respect des règles déontologiques". Pour ce qui est du "harcèlement" que Pierre-Jean Chalençon dit avoir subi de la part des journalistes, la réponse est claire : "Il n'en est rien, notre collègue lui a simplement envoyé un SMS (...) et il l'a rappelée de lui-même."

Contrairement à ce que l'animateur d'Affaire conclue a affirmé lundi soir dans TPMP, à savoir qu'il n'y avait "que neuf personnes qui se sont battues en duel" lors de la soirée discrètement filmée par M6, la SJD maintient "qu'il y avait une quarantaine de personnes" et que "l'entrée était payante". Sur les images, les mystérieux convives profitaient de l'événement sans porter de masque, en oubliant les gestes barrières contre la propagation de la Covid-19. Quant à la présence d'un ou plusieurs ministres à ces dîners clandestins, d'abord évoquée par Pierre-Jean Chalençon dans le reportage d'M6, avant qu'il n'invoque un "poisson d'avril" mardi matin sur BFMTV, la SJD annonce que "d'autres sources ont confirmé 'en off' la présence d'au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners". Les journalistes mobilisés sur cette affaire poursuivent actuellement leurs investigations.