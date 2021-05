Pierre-Jean Chalençon victime d'un accident et "sous médocs" : des images dévoilées, "amoché", il réagit

Pour Pierre-Jean Chalençon, l'affaire des dîners clandestins est derrière lui. L'ancien acheteur d'Affaire conclue (France 2) s'est envolé pour Dubaï afin de passer du bon temps. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu !

Le fan de Napoléon a souhaité changer de décor. Et c'est pour Dubaï qu'il a opté afin d'être dépaysé. Désireux de vivre de belles aventures, Pierre-Jean Chalençon a pris la décision de se rendre dans le désert afin de s'adonner à un sport très populaire : le rallye. Mais l'homme de 51 ans a été victime d'un accident. Une vidéo inquiétante a été dévoilée sur Twitter. On peut y voir le véhicule rouler à toute vitesse et, d'un coup, la personne qui filme court vers sa direction. Puis les images se coupent, de quoi angoisser certains internautes.

Très vite, une rumeur d'accident a vu le jour. Et elle a été confirmée par Pierre-Jean Chalençon. Contacté par Télé Loisirs, il a expliqué par SMS : "Voiture retournée dans le désert. Mais ça va, suis un peu amoché. Mais je vais tenir, sous médocs là. Je suis toujours là, j'ai eu peur mais ça va." Il a également donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. "Merci les amis. ... des bobos !!! Mais ça peux aller !! La vie est trop courte pour partir maintenant", peut-on lire.