Pierre Ménès a épousé Mélissa : première photo du mariage !

Un couple plus fort que les obstacles parcourus

En dix ans de relation, Pierre Ménès et sa compagne Mélissa ont été confrontés à de multiples obstacles du fait notamment des problèmes de santé dont a dû faire face le journaliste de 58 ans. En 2016, alors qu'il était atteint de la maladie du soda, Pierre Ménès a dû subir une double greffe du foie et du rein. Après l'opération, le journaliste sportif avait perdu 40 kilos. Reconnaissant envers sa compagne qui l'a soutenu durant cette épreuve, Pierre Ménès avait déclaré en mars 2017 : "Je veux vivre ma vie et profiter de ma jeune compagne qui a vingt-trois ans de moins que moi et qui a fait preuve d'une telle maturité, alors qu'il faut quand-même une force morale et physique incroyable. Sans Mélissa, je suis convaincu que je ne serais plus là." Plus récemment, en avril 2022, Pierre Ménès avait été hospitalisé à l'hôpital Necker pour "intolérance médicamenteuse" comme il l'avait dévoilé sur son compte Twitter.

Durant plusieurs mois, Pierre Ménès a été confronté à des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles. Des faits qu'il a nié à plusieurs reprises, notamment au journal Le Parisien : "Cela fait six mois que la suspicion est sur moi. Et six mois que je me tais. Et là, j'en reprends pour un an. Pendant ce temps, la calomnie et le mensonge peuvent continuer à se répandre, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Professionnellement, cela me nuit, parce que mon image est entachée." Le journaliste était d'ailleurs attendu au Tribunal Judiciaire de Paris mais son état de santé en a décidé autrement.

Qu'importe, malgré les tempêtes et grâce à sa femme Mélissa, Pierre Ménès peut se réjouir d'avoir une épaule sur qui compter.