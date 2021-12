Pierre Ménès accusé d'agression sexuelle : passage au tribunal programmé, un "pur scandale" pour son avocat

Pierre Ménès est habitué à ce qu'on parle de lui depuis des années, lui qui a longtemps fait réagir avec ses avis tranchés en matière de football. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus du tout de sport, mais bien d'une affaire judiciaire. Quelques mois après son licenciement de Canal+, le journaliste de 58 ans se retrouve au coeur d'une nouvelle affaire. Accusé par une hôtesse présente lors du match PSG-Nantes d'avoir eu des gestes déplacés à son encontre, une enquête préliminaire a été ouverte le 20 novembre dernier, alors que la jeune femme n'a pas souhaité porter plainte à l'époque.

Placé en garde à vue dans la matinée du jeudi 9 décembre pour être entendu dans cette affaire, le compagnon de Mélissa Acosta a pu sortir dans la soirée, comme l'a confirmé le parquet de Paris à l'AFP : "La garde à vue de l'intéressée a été levée ce soir et ce dernier est convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé pour des faits d'agressions sexuelles". Et la date du jugement est désormais connue. C'est l'avocat de Pierre Ménès, Me Arash Derambarsh, qui l'a indiqué et son client sera donc jugé le 8 juin prochain.

Cette affaire est un pur scandale, car nous sommes dans un dossier où il n'y a pas de victime, pas de plainte, pas de preuve, seulement un signalement", précise-t-il, avant d'ajouter qu'"il y a six témoins qui ont dédouané Pierre Ménès, il y a un nombre effarant de mensonges dans ce dossier". Soupçonné d'avoir touché la poitrine de la jeune femme présente dans les loges du Parc des Princes le 20 novembre dernier, Pierre Ménès conteste formellement ces accusations. Il a d'ailleurs décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Interrogé sur RTL, son avocat ne décolère pas. ", seulement un signalement", précise-t-il, avant d'ajouter qu'", il y a un nombre effarant de mensonges dans ce dossier".

Alors que l'on pensait dans un premier temps qu'il y avait trois personnes susceptibles de prendre la défense du journaliste, elles seraient finalement six, dont un policier selon les informations recueillies par BFMTV. Une certaine Camille, proche de Pierre Ménès, a d'ailleurs temoigné auprès du média : "On était toujours là avec lui, donc d'entendre ces allégations... Je ne comprends pas à quel moment ça peut se passer car j'étais toujours avec lui. Ça n'a pas eu lieu, et j'en suis convaincue car j'étais là", raconte-t-elle.

Pierre Ménès reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette nouvelle affaire.