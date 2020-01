Pierre Ménès accusé de harcèlement : il saisit la justice à son tour

Pierre Ménès ne va pas se laisser faire. En fin d'année 2019, en pleine période de fêtes, le journaliste de Canal+ s'est retrouvé au coeur d'une polémique dont il se serait bien passé. En effet, accusé de harcèlement par son ancien assistant, Emmanuel Trumer, l'homme de 56 ans a fait l'objet d'une plainte. Mais aujourd'hui, Pierre Ménès se défend en saisissant à son tour la justice.

Selon les informations du Le Parisien ce 23 janvier 2020, le célèbre consultant sportif de Canal+ aurait décidé d'attaquer son accusateur. Si tout se déroule comme prévu, Emmanuel Trumer devrait se retrouver devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 26 février 2020. Accusé de diffamation publique, il devra rendre compte de ses propos au cours d'une procédure en citation directe lancée par Me Arash Derambarsh, l'avocat de Pierre Ménès. La date de son véritable procès sera alors fixée et l'affaire jugée dans un délai de 18 mois.

"Nous avons des attestations de la société de production [où était employé Emmanuel Trumer à l'époque, NDLR] et d'autres personnes qui nous assurent à quel point Pierre Ménès a toujours été respectueux avec lui et l'a valorisé. Nous allons montrer que ces accusations sont une vaste fumisterie et dégonfler ce buzz alimenté par les médias", a déclaré l'avocat de Pierre Ménès.

Pour rappel, depuis septembre 2019, Emmanuel Trumer tentait de faire tomber Pierre Ménès en l'accusant d'avoir eu des propos racistes et homophobes à son encontre. "Pierre Ménès est une personne raciste convaincue. Je l'ai subi au quotidien", racontait-il sur son site officiel, le 24 décembre 2019, juste après avoir porté plainte contre le journaliste sportif.

De son côté, Didier Seban, avocat d'Emmanuel Trumer, a également été interrogé par Le Parisien : "Nous ferons la preuve de la vérité des faits dénoncés par Emmanuel Trumer et cette procédure se retournera contre son auteur", a-t-il annoncé.

Affaire à suivre...