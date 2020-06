Pierre Ménès : Un célèbre Top Chef invité de goût à son anniversaire

Ce lundi 29 juin 2020 était une date spéciale pour Pierre Ménès. Le consultant sportif spécialisé dans le football célébrait en ce jour son 57e anniversaire ! Un moment qu'il a souhaité fêter un jour plus tôt, dimanche 28 juin 2020, en compagnie de ses plus proches amis. Et parmi les invités figuraient quelques personnalités connues du grand public, à l'instar d'un ancien candidat de Top Chef.

Auprès de sa belle Mélissa, Pierre Ménès a soufflé sa 57e bougie. Le couple a pu compter sur la présence de plusieurs de ses proches. En story sur Instagram, l'heureux couple a partagé quelques images de cette belle journée. Les internautes ont ainsi reconnu Emilie Lopez, ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), désormais rédactrice en chef de l'émission C'est que de la télé (C8), présente avec sa mère Cathy. Mais ce n'est pas tout : une grande star du célèbre concours de cuisine Top Chef était également de la partie : il s'agit de Merouan, candidat révélé sur M6 lors de la saison 10 en 2019.

Et le jeune chef de 29 ans n'est pas venu les mains vides ! L'ancien membre de la brigade de Jean-François Piège – qui a quitté son rôle de juré et a été remplacé par Paul Pairet en 2020 – a apporté le dessert. Merouan a ainsi offert de superbes gâteaux pour l'anniversaire du célèbre consultant d'Hervé Mathoux dans le Canal Football Club (Canal+). Le premier semble aux fruits rouges tandis que le second est à la pomme. Sans surprise, les deux pâtisseries ont rencontré un succès fou !

Après une belle journée bien entouré, Pierre Ménès, qui avait fait le buzz avec sa montre luxueuse à 230 000 euros, a de nouveau célébré son anniversaire avec sa belle Mélissa. Les amoureux se sont retrouvés au restaurant pour un moment plus intime. "Joyeux anniversaire mon coeur, plein de belles choses", a écrit la jolie brune.

Mélissa et Pierre Ménès semblent plus amoureux et heureux que jamais. Rappelons que le couple a enduré une lourde épreuve, celle de la maladie de l'expert en football. En 2016, il souffrait d'une cirrhose Nash. Alors guéri et remis sur pieds, en 2020, Pierre Ménès n'a pas échappé au Covid-19. À chaque instant difficile, il a pu compter sur le soutien de sa douce. Pour le meilleur comme pour le pire...