Pierre Ménès victime d'un cambriolage : le voleur condamné à de la prison ferme

Il n'y a pas que les stars de télé-réalité qui sont victimes de cambriolage... Pierre Ménès et sa femme Mélissa peuvent en témoigner. Le 29 septembre 2019, à son domicile de Beynes, dans les Yvelines, le journaliste sportif a vu sa porte d'entrée forcée par deux hommes aux alentours de 15h. Depuis, retrouvé par la police grâce à plusieurs relevés d'empreintes, l'un deux, prénommé Rida, a d'ores et déjà été condamné.

Déjà connu des services de police pour vols et refus d'obtempérer, le jeune Rida (22 ans) est employé non déclaré comme livreur de repas. Selon les informations du Parisien, il aurait été arrêté dimanche 26 janvier 2020. Accusé de s'être emparé de 120 000 euros de montres de luxe et de bijoux sertis de pierres précieuses, le jeune homme, titulaire d'un BTS, s'est défendu en expliquant n'avoir été qu'un simple chauffeur dans cette histoire.

"C'est une connaissance qui m'a proposé 500 euros pour le conduire sur un plan. J'ai accepté. Je l'ai attendu dans la voiture. Je me suis rapproché et on s'est sauvé à cause des chiens", explique-t-il à la barre du tribunal. "J'ai touché la porte et la palette pour tout remettre en place. On est rentré à Paris et j'ai touché mes 500 euros", conclut-il en précisant toutefois qu'il ne souhaitait pas révéler l'identité de son mystérieux complice par "peur des représailles dans son quartier".

Lundi 27 janvier 2020, Rida a donc été condamné à 21 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Versailles et à l'interdiction formelle de se rendre dans les Yvelines pendant cinq ans. En attendant d'être jugé pour une seconde affaire de cambriolage, le jeune homme est déjà incarcéré.

Les enquêteurs soupçonnent un lien entre cette affaire et d'autres cambriolages, notamment ceux des joueurs du club de football du Paris Saint-Germain. L'adresse de Pierre Ménès aurait en effet été retrouvée au cours d'investigations sur cette bande de voleurs ne semblant viser que les domiciles de personnalités...

Depuis peu, Pierre Ménès est un habitué de la justice. Accusé de harcèlement par son ancien assistant, l'homme de 56 ans a saisi à son tour la justice...