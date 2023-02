Pierre Palmade : L'un des suspects en fuite interpellé, le deuxième souhaiterait se rendre

Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. Ce mercredi 15 février, l'AFP a révélé qu'un homme, qui serait un marocain âgé de 33 ans, a été interpellé à Clichy (Hauts-de-Seine). Il pourrait s'agir de l'un des deux passagers qui étaient à bord du véhicule de l'humoriste avant de prendre la fuite. Une femme, qui l'hébergeait, a également été interpellée à son domicile, selon une source policière. Lundi, le ministère de l'Intérieur avait lancé un appel aux deux fuyards pour les inviter à se rendre au plus vite et ainsi faire avancer l'enquête. Le deuxième passager serait prêt à appliquer cette consigne, d'après les dernières révélations de BFM TV.

Pour rappel, l'accident de Pierre Palmade a eu lieu vendredi dernier vers 19h00, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière. La voiture de l'humoriste-vedette est entrée en collision avec un autre véhicule qui venait en face. S'il avait été dans un premier conduit d'urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre car son pronostic vital était engagé, ses jours ne sont désormais plus en danger. Il a (seulement) quatre côtes cassées et quelques blessures annexes.

Des excuses jugées "inaudibles"

Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là pour lui, puisqu'il pourrait être condamné pour homicide involontaire. En effet, c'est lui qui a percuté l'autre voiture, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Et il a provoqué la mort d'un bébé qu'une femme de 27 ans, qui était passagère, portait dans son ventre. Ce mardi, l'avocat de la maman Me Mourad Battikh a révélé lors d'une conférence de presse qu'une césarienne avait été "organisée en urgence" afin de sauver l'enfant. Trop tard... Mais d'après l'avocat, le bébé serait "né vivant", ce qui reste néanmoins "à confirmer". Mais si c'est le cas, le comédien risque gros.

Me Mourad Battikh avait également donné des nouvelles des autres victimes de l'accident, qu'il défend également, à savoir le conducteur du véhicule percuté, et son fils de 6 ans. Aux dernières nouvelles, les deux individus sont toujours en réanimation. Le petit garçon aurait "la mâchoire fracturée" et serait par conséquent "défiguré". À noter que la soeur de Pierre Palmade a affirmé que l'acteur présentait ses excuses aux victimes impliquées dans son accident de voiture. Mais l'avocat de la partie civile a affirmé que les excuses sont "inaudibles" pour les victimes.