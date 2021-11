Plus Belle La Vie : Une actrice de la série a accouché

18 saisons, plus de 4000 épisodes, des millions de téléspectateurs... Plus belle la vie affole les compteurs ! La série accueille quand même un nouveau fan dans ses rangs. Une des actrices a accouché et donné naissance à son premier enfant.

La nouvelle maman s'appelle Malika Alaoui ! L'actrice de 26 ans, qui interprète le personnage de Luna, a donné naissance à son premier enfant. Elle a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram, en publiant une photo en noir et blanc de sa main tenant celle du bébé.

"J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie...", écrit la jeune femme inspirée par la chanson Je serai là de Teri Moïse, ajoutant à sa légende des emojis représentant des notes de musique et un coeur bleu, indice possible sur le sexe de l'enfant. Malika garde néanmoins la date de naissance exacte et le prénom secrets.