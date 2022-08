Plus belle la vie : Une actrice phare maman pour la 1e fois, grande annonce en photo

Marie Hennerez avait révélé sa grossesse sur les réseaux sociaux le 13 mai dernier, le jour où elle a bouclé son dernier tournage pour Plus belle la vie afin d'entamer son congé maternité. Très touchée par son départ de la série, l'actrice avait partagé des photos d'elle enceinte, aux côtés de son partenaire de jeu Stéphane Hénon et leurs enfants de fiction. "Dernier jour de tournage pour moi et il était temps car les coussins, les cartons, les manteaux, les sacs en tout genre commençaient à difficilement cacher l'objet du joli délit... Il n'empêche que c'est un jour très particulier et très émouvant pour moi. J'embrasse et je remercie tout le public et toutes les chères équipes de @pblvofficiel, MERCI pour ces six années de grand bonheur. Et au plaisir de peut-être vous retrouver pour le bouquet final de la série, après l'été, une fois passée dans un autre monde... D'ici là, je m'en vais couver, chanter, savourer...", annonçait-elle.

Et en effet, comme elle l'a fait savoir dans sa légende, Marie Hennerez aura l'occasion de reprendre son rôle une dernière fois. "On reprend la route des studios, presque incognito, pour le dernier Prime de Plus belle la vie", a-t-elle écrit.

Malgré l'arrêt prochain de la série, Marie Hennerez entame l'une de ses plus belles aventures désormais, celle de la maternité.



Félicitations aux heureux parents !