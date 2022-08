Diaporama : Plus belle la vie : Une actrice phare maman pour la 1e fois, grande annonce en photo

Plus belle la vie : Une actrice phare maman pour la 1e fois, grande annonce en photo

Logo de la série "Plus belle la vie".

Marie Hennerez - Photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage

Marie Hennerez (Plus belle la vie) est enceinte - Instagram

Heloise Adam, David Marchal, Stephane Henon, Eleonore Sarrazin, Thibaut Vaneck, Laurie Bordesoules, Jerome Bertin, Marie Hennerez et Alexandre Fabre - Photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage

Marie Hennerez (Plus belle la vie) est enceinte - Instagram

Marie Hennerez (Plus belle la vie) est enceinte - Instagram

Marie Hennerez - Photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage

Exclusif - Marie Hennerez, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Exclusif - Marie Hennerez, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Exclusif - Annie Grégorio, Cécilia Hornus, Fabienne Carat et Marie Hennerez, des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Heloise Adam, Eleonore Sarrazin, Laurie Bordesoules and Marie Hennerez - Photocall de la série "Plus belle la vie" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Patrick Bernard / Bestimage

13 / 13

Exclusif - Lani Sogoyou, Flavie Péan et Marie Hennerez - L'équipe de la série télévisée "Plus belle la vie" organise une projection en avant-première du prime "Secrets" au cinéma "Le Chambord" à Marseille le 8 janvier 2019, et qui sera diffusé sur France 3 le 15 janvier 2019. © Bruno Bebert/Bestimage