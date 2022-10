Plus belle la vie : Une actrice transgenre termine sa transition, premières confidences sur son opération

C'est une étape qu'attendait certainement avec impatience la jeune Meryl Bie (21 ans), influenceuse transgenre qui s'est fait connaître sur TikTok où elle est désormais suivie par 3 millions d'abonnés. Celle qui a rejoint le casting de Plus belle la vie à la rentrée a eu recours à une opération de la poitrine, laquelle marquait la fin de sa transition.

C'est dans la journée du 17 octobre que Meryl Bie a révélé avoir sauté le pas. "J'ai trop mal les gars. Je viens de me réveiller. Je me sens trop mal. J'ai trop mal aux pectoraux. C'est horrible. J'ai vu le résultat dans le miroir...", confiait-elle depuis chez elle où elle venait de rentrer. Et pour elle de détailler : "J'ai encore les traces du stylo du médecin. J'ai une brassière de contention que je dois garder pendant deux mois. Le premier mois, je dois la garder jour et nuit. Et le mois suivant, je dois la porter uniquement le jour. Cela me fait extrêmement mal. Ça tire beaucoup. C'est cool. C'est une bonne douleur, cela veut dire qu'on avance. C'était ma dernière opération pour terminer ma transition selon moi. C'est cool", se réjouissait-elle malgré la douleur.