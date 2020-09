Pourquoi je vis - Candice Dufau : La "pression en plus" d'incarner Karine Ferri

Les projecteurs sont majoritairement braqués sur Mickaël Lumière, choisi pour incarner Grégory Lemarchal dans son biopic Pourquoi je vis diffusé lundi 7 septembre 2020 sur TF1. D'autres personnages importants, qui ont énormément compté dans la vie du jeune chanteur décédé en avril 2007 de la mucoviscidose, font également partie de cette fiction événement. Parmi eux, Karine Ferri, le grand amour de Grégory Lemarchal qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers instants de vie. Candice Dufau interprète l'animatrice de TF1 dans Pourquoi je vis.

Karine Ferri soutient ce biopic et c'est pourquoi elle a accepté d'échanger avec celle qui la représente au petit écran. Au cours d'une interview accordée à 50' Inside (diffusée samedi 5 septembre 2020), la jeune comédienne s'est confiée sur la nature de leurs discussions. "Elle m'a forcément parlé de leur histoire, de leur relation, pour que j'essaie de comprendre au mieux les enjeux et la passion qui les habitait", a-t-elle expliqué.

Pour Candice Dufau, jouer le rôle de Karine Ferri n'a pas été un exercice facile. "Y a une pression en plus parce qu'elle est là, elle est connue du public encore aujourd'hui, donc il faut pas non plus se détacher trop de son image et rester dans quelque chose qu'elle acceptera de voir", a-t-elle confié la jeune comédienne.

Voir ce biopic a certainement ranimé de nombreux souvenirs douloureux chez Karine Ferri, en même temps que des instants plus joyeux. L'animatrice de 38 ans mariée depuis un an au footballeur Yoann Gourcuff - avec qui elle a eu ses deux enfants Maël (4 ans) et Claudia (2 ans) - soutient ce biopic et a récemment publié une jolie déclaration à destination de Grégroy Lemarchal : "Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même 'mal' que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu'il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais."