Prince Harry : Apparition surprise depuis chez lui, il évoque Meghan, Diana et William

En attendant de le retrouver au côté de son frère William dans les jardins de Kensington, le prince Harry a fait une apparition remarquée le 28 juin. Le duc de Sussex a en effet pris part aux Diana Awards 2021 qui se sont tenus virtuellement, crise sanitaire oblige. Le temps d'un discours filmé depuis chez lui, dans sa maison californienne de Montecito, le Britannique de 36 ans a bien sûr mentionné sa défunte mère, mais également son épouse Meghan Markle et son frère aîné.

Créés en 1999 par le gouvernement britannique pour poursuivre le travail de la princesse de Galles, les Diana Awards récompensent chaque année des jeunes engagés en faveur de leur communauté. "J'aimerais commencer par reconnaître et célébrer les incroyables jeunes qui se joignent à nous aujourd'hui. Et où que vous soyez en ce moment, je tiens à vous remercier d'avoir participé à ce moment important et d'être un atout si précieux pour votre communauté, le prince Harry a-t-il d'abord affirmé. Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous (...). Notre mère croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde. Elle croyait en votre force parce qu'elle la voyait jour après jour et sur le visage de jeunes exactement comme vous."

Le duc de Sussex a ajouté : "Meg et moi croyons fondamentalement que notre monde est à l'aube du changement, un véritable changement pour le bien de tous. Mais la question qui se pose à nous est de savoir à quoi ressemblera ce changement." Qui mieux que le prince Harry et Meghan Markle pour parler de changement, eux qui ont grandement secoué la Couronne en quittant la monarchie britannique pour privilégier leur bien-être au détriment du devoir royal ?