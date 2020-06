Prince Harry : Ce qui inquiète le papa d'Archie pour l'avenir...

Dans ce rapport, le prince Harry mentionne également le coronavirus, "une pandémie mondiale qui nous a secoués dans notre chair et a immobilisé le monde. Il y a des solutions qui sont envisageables et qui fonctionnent, et le modèle African Parks en fait partie." Ce modèle compte cinq piliers : le renforcement de la loi, le développement des communautés, la préservation de la biodiversité, le développement du tourisme et de l'entrepreneuriat et enfin le développement et la gestion des infrastructures en Afrique.

Concernant leurs nouveaux rapports avec la famille royale britannique, Harry et Meghan ont eu une pensée pour le prince Philip, le grand-père d'Harry et mari de la reine Elizabeth II, qui a eu 99 ans mercredi 10 juin 2020. Le couple est également convaincu qu'un tabloïd britannique a rémunéré un employé du prince William et son épouse, Kate Middleton, pour obtenir des informations sur eux.