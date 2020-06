Meghan Markle : Son joli geste au nom de son fils Archie

Lorsqu'elle était encore actrice, Meghan Markle était déjà une passionnée d'animaux et partageait régulièrement des photos de ses deux chiens, Guy et Bogart, sur son blog The Tig. Lorsqu'elle a quitté la série Suits et la ville de Toronto en 2017, l'Américaine a emmené avec elle au Royaume-Uni son chien Guy, laissant le vieux Bogart chez des amis au Canada. Après son mariage avec Harry en 2018, le couple a adopté un autre chien, un labrador noir. C'est donc entouré de copains à quatre pattes, "ses deux meilleurs amis" [Guy et le labrador], que le petit Archie grandit, installé dans une confortable villa de Los Angeles depuis le mois de mars dernier. "Ils le font rire et sont doux avec lui", avait rapporté une source de People en mai dernier.