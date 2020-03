Meghan Markle : Blog et livre de cuisine, ses projets "retour aux sources"

Maintenant qu'elle a pris ses distances avec la monarchie, la nouvelle vie de Meghan Markle est au coeur de toutes les interrogations : un retour dans une série télévisée ? Au cinéma dans un film d'action de type Marvel ? En attendant la date officielle du Megxit fixée au 31 mars 2020, de nouvelles rumeurs affirment que la duchesse envisagerait de reprendre son populaire blog lifestyle The Tig, ouvert en 2014 et mis en pause au début de sa relation avec le prince Harry au printemps 2017.

À en croire une source du site américain Us Weekly, citée ce vendredi, l'ex-actrice de 38 ans aimerait non seulement relancer son blog personnel, dans lequel elle parlait mode, beauté, voyage et cuisine, mais également écrire un livre de recettes : "Meghan a des tas de projets en préparation" et pourrait même "développer sa ligner d'ustensiles de cuisine" ! L'intérêt de la duchesse de Sussex pour la cuisine n'est pas nouveau puisqu'à l'automne 2018, pour son premier engagement officiel, elle avait choisi de s'associer à un livre de recettes profitant à l'association londonienne Hubb Community Kitchen.

Alors qu'il a été rapporté que Meghan Markle, Harry et Archie (10 mois) avaient récemment quitté leur demeure de Vancouver pour s'installer à Los Angeles, le premier projet post-Megxit de la duchesse a été confirmé ce jeudi : celle-ci a réitéré son engagement pour la conservation de la faune africaine en doublant un documentaire Disney Nature inédit intitulé Elephant. Le film sera dévoilé le 3 avril prochain sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+.