Prince Harry : Ces jolis cadeaux offerts à ses neveux George et Charlotte

La nouvelle biographie consacrée au duc et à la duchesse de Sussex ne sortira que le 11 août 2020, mais les premiers extraits dévoilés par le Sunday Times le week-end dernier n'ont pas manqué d'attirer l'attention. Les tensions entre Meghan Markle et sa belle-soeur Kate Middleton, les coulisses du Megxit, le début de l'histoire d'amour entre Harry et son actrice américaine... Un passage de l'ouvrage, intitulé Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), écrit à quatre mains par le Britannique Omid Scobie et l'Américaine Carolyn Durand, a également permis de dévoiler quels les cadeaux le prince Harry avait offerts à ses chers neveux George et Charlotte (7 et 5 ans).

À en croire cette biographie, le duc de Sussex aurait gâté les deux aînés de son frère William lorsqu'ils vivaient encore tous ensemble au palais de Kensington, en 2017 : il aurait d'abord offert un SUV électrique à George, puis un tricycle à la princesse Charlotte. Le petit dernier des Cambridge, le prince Louis (2 ans), n'était pas en reste puisqu'il a reçu pour son baptême, en juillet 2018, une première édition du classique Winnie l'Ourson, de l'auteur britannique A. A. Milne. Un présent généreux qui aurait coûté près de 8800 euros.