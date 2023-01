Prince Harry : Cette ex marquante et si "différente" qu'il n'a jamais oubliée malgré les nombreuses séparations

Ce n'est pas vraiment une surprise, lorsque l'on connait sa réputation : avant de rencontrer sa femme Meghan Markle, avec qui il a deux enfants aujourd'hui (Archie, 3 ans et Lilibet, 19 mois), le prince Harry a enchaîné les conquêtes amoureuses et les romances. Mais si peu ont vraiment compté, l'une d'entre elles est gravée dans sa mémoire : Chelsy Davy, rencontrée au Berkshire Polo Club très jeune, mais avec qui il est sorti à partir de leurs retrouvailles en Afrique du Sud en 2004.

À l'époque, le fils cadet du roi Charles a 20 ans et peine à se trouver. Mais la rencontre avec la jeune femme de 19 ans dont le père, millionnaire, est propriétaire de différentes fermes dans le pays va tout changer. En effet, complètement différente de ses précédentes conquêtes, celle-ci "n'y connait absolument rien à la famille royale", selon ce qu'il confie dans ses mémoires, sorties ce mardi 10 janvier et intitulées Le Suppléant.

"Elle était... différente", écrit-il. "C'est le mot qui m'est venu à l'esprit lorsque je l'ai rencontrée, et que je me suis répétée tout au long du barbecue". Un barbecue organisé à Cape Town qui change leur vie, puisque leur histoire commence. Et n'est basée que sur leur amour : la jeune femme, en effet, "se fiche complètement des apparences, de la propriété, de la royauté", selon le prince.

"Syndrome du trône"

"Loin de toutes les autres filles que j'avais rencontrées, elle ne se voyait pas avec une couronne sur la tête à chaque fois qu'elle me prenait la main", raconte-t-il dans son livre. "Elle semblait immunisée contre tout ce que l'on peut appeler le syndrome du trône". "Ennuyée" par ses titres, la jeune femme a tout de même construit une belle histoire avec le prince Harry.

Et les Britanniques, à l'époque, les voyaient déjà finir leur vie ensemble, surtout que la jeune Chelsy était de plus en plus impliquée dans la famille royale. Invitée en 2008 au mariage du premier petit-fils de la reine Elizabeth II, Peter Phillips (divorcé depuis), la Zimbabwéenne avait rencontré la souveraine à cette occasion.

Quelques mois plus tard, c'est aux 60 ans du prince Charles qu'elle avait assisté au bras de son compagnon, laissant penser que leur union était de plus en plus proche. Cependant, en 2011, c'est finalement la désillusion : après de nombreuses ruptures et réconciliations, le couple finit par se séparer, touché par leurs emplois du temps trop compliqués et par les nombreuses absences du prince Harry, militaire.

Pour autant, celui-ci avait confié à un ami qu'il trouvait que la jeune femme était "l'une des plus belles choses qui lui soit arrivées dans sa vie". Aujourd'hui businesswoman accomplie, celle-ci est mariée et maman d'un petit Leo depuis l'année dernière. Et ses relations avec la famille royale semblent être restées bonnes : elle avait été invitée au mariage du prince William et de Kate Middleton, puis à celui du prince Harry et de Meghan Markle.