Prince Harry : Cette fille de président avec qui on a voulu le caser

Ils auraient formé un super couple royal et présidentiel à la fois ! Alors qu'elle présentait le Today Show sur la chaîne américaine NBC, ce 26 juillet 2019, Jenna Bush a fait une étonnante révélation devant les caméras. La fille de George W. Bush s'est souvenue du jour où elle a essayé de caser sa soeur jumelle Barbara, 37 ans, avec le prince Harry, juste avant qu'il ne rencontre Meghan Markle.

"J'ai fait une interview du prince Harry une fois. Nous allions à l'endroit du tournage, nous étions aux Invictus Games. Il y avait tellement de soleil... Nous pouvions à peine ouvrir les yeux, a-t-elle raconté, faisant référence à une rencontre survenue en Floride, en 2016. Il a de très beaux yeux clairs, qui sont sensibles au soleil. Je le sais, parce que mes filles ont les yeux clairs. Donc le prince Harry a dit : "Nous devons mettre des lunettes de soleil, vous ne croyez pas ?" Je l'ai regretté à cause des photos... C'était comme une barrière entre nous. Et j'essayais de le caser avec ma soeur et ça n'a pas marché... C'était avant Meghan bien sûr, avant le bébé Archie, il y a longtemps."

Cette anecdote est donc survenue quelques semaines avant que le prince Harry ne fasse la rencontre de Meghan Markle, qui était alors actrice dans la série Suits. Après avoir partagé quelques rendez-vous galants à Londres au printemps 2016, la star américaine a rejoint le prince en voyage humanitaire au Botswana. C'est à ce moment que leur histoire d'amour a commencé. Après ses fiançailles annoncées en novembre 2017, le couple s'est marié en grande pompe à Windsor, en mai 2018. Le duc et la duchesse de Sussex ont depuis accueilli leur premier enfant, Archie, le 6 mai dernier. L'activiste Barbara Bush est quant à elle mariée au scénariste Craig Coyne depuis l'automne 2018.