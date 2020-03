Prince Harry : Des implants capillaires très coûteux pour faire plaisir à Meghan

Comme quoi, on ne lutte pas contre la génétique. Comme son père Charles, le prince de Galles, et son grand frère William, duc de Cambridge, Harry a tendance à perdre ses cheveux. C'est la vie. Mais ce phénomène naturel n'est pas vécu idéalement par tous les hommes de cette planète et certains sont parfois prêts à tout pour trouver une solution. C'est ce qu'a fait le jeune souverain, notamment, en s'adressant à l'un des établissements les plus prestigieux du quartier de Mayfair, à Londres, afin de retrouver un peu de volume.

Selon les informations du Sun on Sunday, le prince Harry s'est effectivement rendu à la clinique trichologique britannique Philip Kingsley. Un endroit extrêmement "prestigieux", comme le précisent les sources du Dailymail. "C'est un des meilleurs endroits au monde, raconte-t-on. Il dispose d'un grand nombre de traitements différents. Les gens les plus riches, les plus célèbres et ceux qui ont les meilleurs contacts font appel à ses experts. Mais c'est vraiment très cher." L'équivalent de 57 000 euros, très précisément, détaille le magazine Public.

Nouveau look pour une nouvelle vie

C'est sur les conseils de son épouse, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, qu'Harry aurait fini par craquer. "Elle est terrifiée à l'idée que son mari ait un jour la même coiffure que son grand frère, explique-t-on dans l'entourage du couple. Harry a d'abord commencé par un traitement d'épaississement des cheveux qui permet de ralentir la chute puis il est passé aux implants. Il n'a pas regardé à la dépense, il veut faire plaisir à Meghan." Ce n'est d'ailleurs pas le seul plan que la jeune comédienne aurait pour son mari. Elle l'aurait également inscrit à une salle de sport et lui aurait pris un coach afin qu'il perde un peu de poids pour rentrer dans la nouvelle garde-robe qu'elle lui concocte.

Le Megxit, c'est pour bientôt

Décidément, c'est changement sur changement depuis que Meghan et Harry ont décidé de faire une croix sur la famille royale d'Angleterre. Le 31 mars 2020, après avoir rempli leurs dernières obligations familiales – dont la cérémonie des Endeavour Fund Awards au Mansion House de Londres –, le couple s'envolera avec le petit Archie pour s'installer au Canada. Mais malgré cet affront à la couronne, la reine Elizabeth II a expliqué pendant quatre heures à son petit-fils qu'elle était prête à pardonner et à accueillir à nouveau femme et enfant dès qu'ils le souhaiteront, à bras ouverts.