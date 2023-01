Prince Harry et Meghan Markle : Leur puissante alliée au coeur du divorce choc d'une star du rock

S'il y en a bien une qui ne devrait pas se plaindre du battage médiatique autour du prince Harry et de Meghan Markle, c'est bien l'avocate Jenny Afia : son apparition dans la série-documentaire diffusée sur Netflix lui a valu une immense popularité et l'apparition de nouveaux clients... encore plus rock'n'roll ! En effet, selon The Sun, la jeune femme aurait été engagée par l'ex-femme de Noel Gallagher, co-fondateur du groupe Oasis, pour la défendre dans leur divorce.

Une triste séparation qui arrive au bout de 22 ans d'amour et de 11 ans de mariage pour le couple. Mais qui semble être une véritable libération pour Sara McDonald, attachée de presse et à l'origine du divorce. En effet, la jeune femme a expliqué qu'elle souhaitait profiter de la vie, faire la fête et s'amuser, alors que son mari était heureux dans son coin à écrire des chansons.

C'est alors elle qui a pensé à faire appel à Jenny Afia : celle-ci, spécialisée dans la réputation et l'image publique, l'aidera pendant tout ce divorce qui s'annonce difficile. En effet, le couple a deux enfants ensemble, les deux ados Donovan (15 ans) et Sonny (12 ans), qui vivent avec eux loin de Londres, dans un petit village de campagne.

Liam et Noel, de plus en plus loin

Le couple avait en effet quitté sa maison très coquette de la capitale (vendue plus de 9,6 millions de livres) car il se sentait en insécurité après plusieurs attaques au couteau. Il faut dire qu'en plus de ses deux fils, Noel Gallagher a également une fille, Anaïs (23 ans), qui vivait avec sa mère mais pour qui il avait peur et se sentait "stressé", malgré sa vie dans "un quartier assez aisé".

Une manière pour le musicien de se libérer encore un peu plus de son petit frère Liam également, à qui il ne parle plus depuis 2009 : l'ancien chanteur d'Oasis vit quant à lui dans la capitale avec 3 de ses 4 enfants, dont sa fille Molly (25 ans), née d'une liaison rapide et qu'il n'a rencontrée qu'adulte, alors qu'elle avait déjà de bons rapports avec son frère Noel. Ses deux fils Lennon (22 ans) et Gene (20 ans) vivent également avec lui mais la dernière, Gemma (10 ans), elle aussi issue d'une relation hors-mariage, est aux Etats-Unis avec sa mère.