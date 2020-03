Liam Gallagher supplie son frère Noel de reformer Oasis pour une bonne raison

Un cri du coeur ! Le chanteur Liam Gallagher veut faire la paix avec son frère aîné, Noel Gallagher. Le chanteur a surpris ses fans en postant un message sur son compte Twitter lui proposant de reformer, au moins temporairement, leur groupe Oasis.

"Bon, écoutez, beaucoup de gens pensent que je suis un vrai con et je suis un vrai con, mais qui présente bien. Mais une fois que cela est dit, on a besoin de faire se reformer Oasis pour un grand spectacle caritatif. Allez Noel, on pourra ensuite retourner à nos incroyables carrières en solo. Allez, tu sais bien ce qu'il faut faire", a écrit Liam Gallagher sur son compte suivi par 3,2 millions d'abonnés. Une initiative largement plébiscitée par les fans puisque ce message a été "liké" 168 000 fois ! Il faut dire que ce serait inespéré puisque le groupe, à qui on doit notamment Wonderwall, a officiellement arrêté d'exister en 2009, après une énième dispute entre Liam et Noel.

Liam Gallagher (47 ans) a aussi appelé d'autres groupes et artistes à se réunir autour de sa proposition comme The Smiths et The Cheeky Girls, afin de faire un "putain de line up". Une manière de récolter une importante somme d'argent pour aider à la lutte contre le coronavirus. Le Royaume-Uni est en retard dans le combat contre le Covid-19 - la reine Elizabeth II a désormais gagné son château de Windsor par mesure de précaution -, le bilan s'alourdit vite avec, à ce jour, 144 morts et 3269 contaminations officielles.

Pour l'heure, Noel Gallagher (52 ans) ne semble pas vouloir répondre à la demande son frère. En outre, même si le Royaume-Uni n'a pas encore imposé de confinement complet à la population, il y a peu de chances qu'un concert réunissant au même endroit des milliers de spectateurs puisse rapidement voir le jour... Le projet pourrait toutefois être retransmis sur les réseaux sociaux ou à la télévision.