Prince Harry : Les britanniques veulent le priver lui et sa femme d'un énorme privilège

Leur départ (très commenté !) aux Etats-Unis avait marqué la fin de leurs obligations familiales : en quittant Londres fin 2019 pour s'installer en Californie, le prince Harry et sa femme Meghan Markle avaient fait le choix de se retirer de toute vie publique pour profiter de leurs enfants loin des médias et des obligations.

Une décision contestée, bien sûr, mais libératrice pour ce couple qui ne se reconnaissait plus dans la monarchie. Cependant, un détail avait marqué les Britanniques : même partis, le couple avait gardé, comme il en a le droit, son titre de duc et duchesse de Sussex attribué par la reine après leur mariage.

Un titre aujourd'hui décrié par une grande majorité du peuple : après leurs attaques répétées contre la monarchie britannique, contre Charles III, le père du prince Harry, ou contre le prince William et Kate Middleton, le couple star de la famille, près de 50% des Britanniques voudraient, selon un sondage du très sérieux Times, que le cadet rebelle de Charles et Diana rende ce titre de duc et sorte enfin de la famille !

Pire, ils ne seraient même que 32% à vouloir le voir rester ! Des chiffres qui montrent à quel point la cote de popularité du prince Harry a baissé. Jusque-là toujours dans le classement des personnalités favorites des britanniques, le fils de Charles III est désormais l'un des hommes les plus décriés de toute la famille. Il faut dire que les six épisodes de son documentaire sur Netflix sont très mal passés auprès du peuple, qui n'a que très peu apprécié de le voir se plaindre dans une belle villa du quartier chic de Montecito, alors que la crise économique frappe le pays de plein fouet.

Un clan soudé face aux attaques

Certains avaient également décrié sa façon de s'en prendre à son frère ou pire, à la nouvelle star de la famille, Kate Middleton. Bien sûr, aucun membre de la famille royale, fidèle à la devise de la reine "Never explain, never complain", n'a répondu aux attaques. Cependant, leurs retrouvailles le soir même de la diffusion du documentaire, étaient équivoques : le clan restera soudé, quelles que soient les polémiques.

Le titre de duc de Sussex restera donc très probablement entre les mains du prince Harry... en revanche, pour ses enfants, rien n'est moins sûr : pour le moment, Archie et Lilibet n'ont pas de titre et se nomment donc Mountbatten-Windsor, comme le veut la tradition. Et si le roi Charles avait envisagé de leur en donner un, les dernières polémiques vont peut-être le refroidir un peu...