Prince William et Kate Middleton encore touchés par un décès, ils s'expriment

Leur fonction de prince et princesse de Galles, ils la prennent plus au sérieux que jamais ! Ce samedi 28 janvier, le prince William et Kate Middleton, qui ont hérité du titre à la mort de la reine Elizabeth II en septembre dernier, ont salué la mémoire de Clare Dakeford, la femme du Premier ministre gallois depuis 46 ans, décédée brutalement.

Une triste nouvelle pour le couple, qui a tenu à adresser dans un tweet ses plus sincères pensées à l'homme politique de 68 ans et à leurs trois enfants, sans doute déchirés de chagrin. Les internautes, en commentaire, en ont ensuite fait de même et en ont profité pour saluer la mémoire de sexagénaire, qui avait cependant une " santé fragile" : en 2020, pendant la pandémie, le Premier Ministre avait en effet préféré s'éloigner d'elle pour ne pas aggraver son état de santé avec une potentielle contamination au Covid-19. Tous les deux s'étaient en revanche rendus ensemble aux obsèques de la souveraine.