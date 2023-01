Harry, William et Charles en pleine tempête, le sort s'acharne : père et fils face à un deuil inattendu

Par Charlotte Pletcher Journaliste Fan de séries en tous genres, elle aime suivre le quotidien de ses acteurs préférés. Elle est également fan de la reine Elizabeth II, de Kate Middleton et ne comprend toujours pas ce que le prince Harry fait avec Meghan Markle.

20 photos

On dit souvent qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Visiblement, les malheurs non plus. Alors que le roi Charles III et le prince William tentent de redorer leur blason après les attaques du prince Harry, les voilà plongés en plein deuil. Ils viennent de perdre un de leurs plus proches amis, complices de toujours au polo où le père et ses fils avaient leurs habitudes.

Les Windsor n'avaient définitivement pas besoin de la disparition d'un proche pour commencer l'année déjà bien mouvementée. Le prince William, son frère Harry et le roi Charles III vivent une épreuve difficile. Les mémoires du duc de Sussex n'ont (pour une fois) rien à voir là-dedans. Kuldip Singh Dhillon, ami d'origine indienne du trio et complice de toujours de la famille qu'il a connue grâce au polo, est mort à l'âge de 72 ans. Sa mort est une surprise pour le clan Windsor et pour ses proches. Rien ne mettait sur la piste d'un décès, lui qui se trouvait pourtant en pleine forme. D'autant plus que sa mort a eu lieu lors d'un jour de fête. En effet, comme le précise le MailOnline, Kuldip Singh Dhillon assistait au mariage d'un membre de sa famille en Inde lorsqu'il est subitement décédé. De quoi rendre l'événement tristement inoubliable...

Close pal of Charles, William and Harry dies suddenly at 72 in huge blow to royals https://t.co/edPyHairay — Stalin (@StalinCruz) January 20, 2023

Un ami à l'origine d'une polémique Charles, toujours prince à l'époque, et ses deux fils William et Harry, ont connu Kuldip Singh Dhillon grâce au polo, le sport qu'ils pratiquaient tous les trois dans le bon vieux temps. C'est à Highgrove, au Cirencester Park Polo Club, qu'ils avaient leurs habitudes et qu'ils ont rencontré celui qui en fut le président. Ce dernier s'était tellement pris d'affection pour le père et ses fils qu'il avait hérité du surnom "Sooty", en référence à sa couleur de peau plus foncée. Autant dire qu'en évoquant cette marque d'affection de la part du futur roi d'Angleterre, la polémique n'a pas tardé à enfler. Kuldip Singh Dhillon s'est retrouvé bien malgré lui au coeur d'un brasier médiatique, soulignant le caractère raciste des membres de la couronne britannique. Le scandale n'en était toutefois pas un pour le principal intéressé, ne voyant aucune offense dans le surnom qui lui était donné. La date et le lieu des obsèques n'ont pas été dévoilés pour l'instant mais si les princes Harry, William et le roi Charles III étaient amenés à s'y retrouver, inutile d'espérer une réconciliation de leur part. Sachant qu'aucun réchauffement ne s'est manifesté aux obsèques de la reine Elizabeth II, leur grand-mère adorée, celles d'un ami commun ne devrait pas y changer grand chose...