Prince William vacciné et musclé : sa pose comme Olivier Véran fait rougir ses fans

Pour éviter toute rupture de stocks ou que les fans du prince William boudent le vaccin non administré, le palais de Kensington n'a pas dit si on lui avait injecté une dose du Pfizer/BioNTech ou de l'AstraZeneca, la norme pour les adultes de moins de 40 ans au Royaume-Uni. Les plus rigoureux auront remarqué que le duc de 38 ans avait choisi le bras droit pour se faire vacciner, puisqu'il est gaucher.

Pour l'heure, Kate Middleton n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner. Une source a soufflé au Daily Mail qu'elle devrait recevoir sa première dose prochainement. Pour l'heure, William est le seul membre de la famille royale à se faire vacciner publiquement, après sa grand-mère Elizabeth II et le prince Charles, qui n'ont pas souhaité être photographiés pendant l'administration de leurs doses. Espérons que les muscles du prince William seront assez puissants pour encourager le plus grand nombre à se faire vacciner.