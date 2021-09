Princesse Astrid de Belgique : En plein exercice physique, elle se fracture des vertèbres !

Ouille ! La princesse Astrid de Belgique doit sans doute souffrir le martyre actuellement. Le palais royal a indiqué, vendredi 3 septembre 2021, qu'elle s'était blessée pendant un effort physique. Par conséquent, elle est en repos forcé, devant annuler ses engagements.

Comme le rapporte le site spécialisé dans les têtes couronnées, Royal Central, "la princesse Astrid s'est fracturée plusieurs vertèbres alors qu'elle faisait de l'exercice". Le palais a précisé dans un communiqué de presse que l'incident est survenu "durant une activité sportive dans une sphère privée." Heureusement, la fille de l'ancien roi des Belges Albert II et de sa femme Paola, n'a pas eu besoin d'être hospitalisée et va donc poursuivre son repos chez elle. "En conséquence de cet incident, l'agenda de la princesse Astrid a dû être suspendu indéfiniment, il dépend de sa guérison", précise le site. Cela pourrait prendre des semaines à la princesse de 59 ans avant de pouvoir remarcher sans douleur et reprendre ses activités.

Astrid de Belgique, qui est cinquième dans l'ordre de succession au trône de Belgique, devrait sans doute faire une croix sur son voyage aux Etats-Unis prévu du 2 au 9 octobre. Elle doit supposément y représenter le roi Philippe - son frère, qui a pris ses fonctions en 2013 - pour diverses rencontres passant par New York, Boston et Atlanta. Un voyage qui sur le papier s'annonce épuisant puisqu'il est question d'évoquer des sujets variés comme les technologies médicales et pharmaceutiques, l'intelligence artificielle, le secteur alimentaire ou encore le changement climatique. Vaste programme !

Récemment, c'était le roi Philippe et sa femme Mathilde qui ont été contraints d'annuler leurs évènements puisqu'ils ont été déclarés cas contacts d'un jeune membre de leur famille testé positif au coronavirus.