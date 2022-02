Procès Nordahl Lelandais : Colleen, la soeur de Maëlys, témoigne pour la première fois

Si les parents de Maëlys de Araujo avaient beaucoup parlé dans les médias pour décrire la difficulté de faire son deuil dans une affaire pareille, ils avaient pour le moment laissé leur fille aînée, Colleen dans l'ombre. Pourtant, à 16 ans, l'adolescente "très fusionnelle" avec sa cadette, a décidé de parler. Ce jeudi soir, elle a donné une interview au 20H de TF1, dans laquelle elle a raconté son deuil difficile qu'elle fait "après ses parents".

"Il a fallu s'accrocher et mon deuil, je le fais après mes parents parce que j'ai beaucoup été là pour eux. On vit un combat, on y arrive comme on peut mais pour l'instant, je trouve qu'on y arrive plutôt pas mal", estime-t-elle. Forte, elle est un pilier pour sa famille et malgré la séparation de ses parents aujourd'hui, tous deux sont soudés pour savoir la vérité.

Pourtant, sa "vie d'après" a été également compliquée : "C'était très dur. Je n'ai pas pu dormir dans notre chambre. J'ai dormi dans le salon pendant plus d'un an et demi". Très attachée à sa cadette, qu'elle décrit comme "plus solitaire", elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a décidé de confronter Nordahl Lelandais devant la cour, impressionnant tous les jurés par son sang froid.

Il y a quelques jours, elle avait en effet été appelée à la barre après plusieurs témoins et a décidé de parler à l'assassin de sa soeur. "Je lui ai demandé s'il avait violé ma soeur. Il m'a répondu, avec un petit temps de silence, qu'il ne l'avait pas fait. J'ai enchainé par : 'Pourquoi avez-vous mis autant de temps à dire où était Maëlys?'. Il m'a dit 'J'expliquerai les faits après'. Et je lui ai dit que c'était maintenant, qu'on veut la vérité maintenant".

En "colère", espérant qu'il "dise la vérité", elle n'a vu dans son regard "aucune empathie, que du mensonge". Les yeux plongés dans ceux du meurtrier de Maëlys, la courageuse adolescente n'avait pas hésité à le traiter de "déchet", ajoutant "Je ne crois ni en vos fausses excuses, ni en vos mensonges, ni en vos larmes. Ayez ce courage et cette dignité de parler comme moi je suis en train de le faire. Elle voulait juste s'amuser, elle était gentille, elle n'avait rien demandé... Pourquoi mentir ?"

Même si Nordahl Lelandais est resté froid devant ses paroles, la jeune femme ne regrette pas de s'être adressée à lui directement. "Je prenais des notes pour ajouter ou extérioriser ce que je voulais dire et ne pas oublier un seul mot, sans avoir de regrets", a-t-elle conclu au journal télévisé.