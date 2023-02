Promo exceptionnelle sur ces baskets Nike Air Max en matières durables

Achetez ces Nike Air VaporMax 2021 FK pour 134,97 € sur Nike

La tendance du moment, ce sont les baskets à l'esprit très sportif. Exit les modèles fins et épurés faits pour la ville. Pour être en vogue, on porte maintenant des paires toutes droit sorties des salles de sport. Et ces Nike Air VaporMax 2021 FK en sont le parfait exemple. Impossible de faire des lignes plus franches que celles-ci. On voit dès le premier coup d'oeil qu'elles sont faites initialement pour courir ! Une impression plus que renforcée par l'unité Air qui ajoute une touche dynamique supplémentaire. Leur couleur noir profonde apporte une forte intensité à la paire. mais ce n'est pas tout. Ces Air Max s'inscrivent aussi dans une démarche écologique. 20 % de leur poids s'imagine ainsi en matières recyclées, le tissu Flyknit. Ultra extensible il s'adapate ainsi à la forme de vos cheville. Dernier détail qui fait la différence, le logo swoosh de la marque est cousu sur les baskets pour attirer encore plus les regards.

2. Réduction imbattable de 50 % sur ces baskets Nike Air Max Pre-Day

Comme pour les vêtements, il y a des marques de référence dans la famille des sneakers. Il s'agit le plus souvent d'entreprises spécialisées initialement dans le domaine sportif et qui ont su tirer leur épingle du jeu lors du boom du streetwear. Ils réinterprètent ainsi leurs modèles iconiques, réservés initialement à la pratique d'un sport en particulier, version ville pour pouvoir être portées à tout moment de la journée. L'une de ces marques aux modèles phares, c'est évidemment Nike. Et comment ne pas évoquer ces inoubliables baskets Nike Air Max Pre-Day ? Elles bénéficient en plus d'une promo juste incroyable sur Nike. Vous n'aurez ainsi à débourser que 69,97 € au lieu de 139,99 € pour les obtenir. Une réduction exceptionnelle de 50 % s'offre ainsi à vous. Des baskets Nike pour moins de 70 €, c'est une affaire en or.

Retour dans les années 70