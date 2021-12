Que deviennent Zarko et Zelko (Secret Story) ? Reconversions inattendues et très différentes

Avant de se reconvertir, Zarko et Zelko ont tout de même continué la télé quelques années. Après Secret Story, ils ont notamment enchaîné avec L'Île des Vérités 3 (NRJ 12) en 2013 puis avec des émissions dans les pays de l'Est. Les frères auraient d'ailleurs chacun été retenus de force dans des programmes de télé-réalité assez violents en Serbie. La goutte de trop pour les jumeaux. "La télé-réalité, c'est d'une immoralité immonde (...) C'est un endoctrinement, et nous on a fait partie de ce jeu-là d'endoctrinement", a reconnu Zelko qui avoue même avoir gagné beaucoup d'argent grâce à ce milieu. De l'argent qu'ils ont ceci-dit rapidement dilapidé. "Seule trace qui me reste de ma thune de Secret Story c'est mes perroquets", a assuré Zarko.

Zarko et Zelko pourraient toutefois accepté de revenir sur nos écrans un jour, tant qu'il s'agit d'"une télé-réalité intelligente"...