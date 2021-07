Quentin Margot en couple : qui est Justine Puybasset, sa charmante compagne ?

Invité de l'émission Jarry Show en décembre dernier, Quentin en a profité pour donner quelques infos sur sa tendre moitié. On sait donc qu'ils sont ensemble depuis plus de six ans et que "ça se passe très bien" entre eux, même si l'humoriste avoue voir autant son pote Eric que sa copine. D'ailleurs cette dernière a également un emploi du temps chargé puisque selon son profil Linkedin, elle est coordinatrice éditoriale pour l'émission 28 minutes sur Arte, après avoir notamment travaillé pour TF1.

Même s'il est souvent avec son comparse de toujours, Quentin Margot trouve donc le temps de vivre une très belle romance avec Justine.

Retrouvez Quentin Margot dans Fort Boyard, ce samedi 17 juillet à 21h05 sur France 2.