Quentin Tarantino : Bientôt papa pour la deuxième fois à 58 ans !

Le cinéaste Quentin Tarantino et sa femme Daniella Pick vont être parent pour la deuxième fois. Un représentant du réalisateur de Pulp fiction, 58 ans, a confirmé la grossesse de sa femme à E! News ce mercredi.

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a été le premier à publier des nouvelles de la chanteuse de 38 ans, enceinte de son deuxième enfant, rapportant que Daniella, la fille de la pop star brésilienne Svika Pick doit accoucher dans les prochains mois.

L'annonce intervient deux ans après que le couple a accueilli un fils, Leo, en février 2020. Le couple a presque choisi un nom différent pour leur premier-né en raison de la relation de Quentin Tarantino avec un autre Leo célèbre... "Nous avons failli ne pas le nommer ainsi, parce que les gens auraient supposé que je l'aie nommé d'après Leonardo DiCaprio" a révélé le réalisateur au Jimmy Kimmel Live! en juin 2021. Il avait ajouté : "Il n'y a rien de mal à cela, mais je ne l'ai pas fait. Il porte le nom du grand-père de ma femme, mais aussi parce que, dans nos coeurs, il était un petit lion".

A l'occasion de son passage sur CBS où il s'est enthousiasmé à propos de son jeune fils, ce dernier a également expliqué récemment à quel point il était devenu émotif depuis qu'il est père. "Si j'en parle trop je vais déjà commencer à pleurer" avait déclaré celui qui, à la base, ne voulait pas d'enfants. Je ne peux même pas voir son nom écrit sur un morceau de papier sans pleurer. C'est juste mon petit Leo. C'est mon petit lion. Et je vois juste son nom L-E-O écrit isolé. Et c'est juste quand il s'agit de lui, c'est juste l'être humain le plus charmant que j'ai jamais rencontré dans ma vie."

Le conte de fée est donc loin de s'arrêter pour le réalisateur qui ne manquera certainement pas de verser un torrent de larmes de joie à l'accueille de son nouvel enfant dans les prochains mois !