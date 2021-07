Quentin Tarantino, papa sans peur : son fils Leo pourra voir "Kill Bill"... dès ses 5 ans

Il y a les parents qui cachent les yeux de leurs enfants à la moindre goutte de sang, au cinéma ou à la télévision. Et puis il y a Quentin Tarantino. Amateur d'hémoglobine à outrance, le réalisateur est à l'origine des films les plus sanglants de sa génération, de la saga Kill Bill en passant par Pulp Fiction, Reservoir Dogs ou Inglorious Basterds. Et il serait prêt à les montrer prochainement à son jeune fils Leo, qui n'a actuellement que 17 mois. C'est, en tout cas, ce qu'il a assuré dans une interview accordé au magazine Deadline.

"Ça dépend de l'intérêt qu'il y portera, explique-t-il. Si vous me le demandez, j'ai vu beaucoup de choses très jeune, le jour de la sortie, vous savez, alors j'imagine qu'il pourrait regarder mon travail bientôt. Je pense que, comme c'est un petit garçon, il serait plutôt attiré par Kill Bill, peut-être aux environs de 5, 6 ou 7 ans." En guise de comparaison, Quentin Tarantino affirme qu'il a vu le film Point Blank, de John Boorman, en 1968 alors qu'il avait entre 6 et 7 ans. Il a d'ailleurs prévu d'écrire un livre à propos de tous ces long-métrages qui l'ont influencé, dans son enfance, en comparant ce qu'il a ressenti à l'époque avec sa perception d'adulte actuelle.

C'était sa première année...

Quentin Tarantino est en couple avec Daniella Pick depuis juin 2017. Il a épousé la belle chanteuse israélienne en novembre 2018 et lui a même offert un petit rôle dans son dernier film, Once Upon a Time... in Hollywood. Fou l'un de l'autre, les amoureux ont accueilli Leo, leur premier enfant, le 22 février 2020. Ce qui correspond plus ou moins, comme vous le savez, au premier confinement dû à la pandémie de Covid-19.

"C'était sa première année. J'avais prévu, quoiqu'il arrive, de rester avec lui tout le temps, précise-t-il. Et j'écrivais la seconde partie de mon livre. Daniella a créé une situation vraiment merveilleuse pour que je puisse aller à mon bureau tous les jours pour écrire, puis je prenais des petites pauses pour jouer avec lui, lui donner le bain, juste trainer avec lui et profiter de la joie de mon petit garçon." A quand les séances de projection en famille ?