Quentin Tarantino papa pour la première fois à 56 ans

Les nouvelles sont bonnes d'où qu'elles viennent pour Quentin Tarantino. Alors que son film Once Upon a Time... in Hollywood récolte des tas de récompenses depuis le début de l'année (2 Oscars, 2 Golden Globes et 1 Bafta), Quentin Tarantino vient de remporter le plus beau des prix à 56 ans, un enfant ! TMZ annonce en effet que sa compagne Daniella Pick a donné naissance à un petit garçon samedi 22 février à Tel-Aviv. Un porte-parole du couple a confirmé au média américain l'information : "Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d'annoncer la naissance de leur premier enfant. Un petit garçon né le 22 février 2020".

Si le bébé a vu le jour à Tel-Aviv, c'est parce que la maman, une ravissante chanteuse de 36 ans, est israélienne. L'enfant aura donc la chance d'avoir une double nationalité (il sera américano-israélien). Le couple s'est d'ailleurs installé récemment à Tel-Aviv et c'est dans cette ville qu'ils comptent élever leur enfant.

Quentin Tarantino et Daniella Pick se fréquentent depuis 2009. Ils se sont rencontrés lors de la promotion d'Inglourious Basterds en Israël et se sont mariés en novembre 2018 dans leur maison de Beverly Hills, en présence de plusieurs des acteurs fétiches de Tarantino, dont Harvey Keitel et Tim Roth (Reservoir Dogs).

Une autre récompense se prépare peut-être pour le réalisateur, puisque il est nommé avec son film Upon a Time... in Hollywood à la prochaine cérémonie des Césars, qui s'annonce mouvementée. Le long-métrage, qui suit les aventures de la star de télévision Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et du cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt), est en lice pour le césar du meilleur film étranger.