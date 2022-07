Quentin Tarantino papa pour la 2e fois à 59 ans : sa jeune femme Daniella a accouché

Quentin Tarantino et sa femme Daniella sont de nouveau parents ! C'est People qui relate l'heureuse nouvelle après en avoir eu la confirmation de la part des principaux concernés. Le réalisateur de 59 ans et sa jeune épouse de 38 ans ont accueilli une petite fille.

"Daniella et Quentin Tarantino sont heureux d'annoncer que Daniella a donné naissance à leur petite fille le 2 juillet 2022, une petite soeur pour Leo, leur premier enfant", peut-on lire dans un communiqué transmis par leurs représentants. Si on découvre le sexe du bébé, on ne sait pas encore son prénom... Nul doute que les jeunes parents le révéleront en temps voulu comme pour leur fils, Leo, né en février 2020. Le couple avait presque choisi un prénom différent pour ce petit garçon et Quentin Tarantino s'en était expliqué sur le plateau du Jimmy Kimmel Live! en juin 2021 : "Nous avons failli ne pas le nommer ainsi, parce que les gens auraient supposé que je l'ai prénommé d'après Leonardo DiCaprio [avec qui il a travaillé sur Once Upon a Time in... Hollywood, ndlr]. Il n'y a rien de mal à cela, mais je ne l'ai pas fait. Il porte le nom du grand-père de ma femme, mais aussi parce que, dans nos coeurs, il était un petit lion."

Le réalisateur et sa femme - Daniella est la fille du chanteur israélien Tzvika Pick - avaient annoncé la seconde grossesse de madame en février dernier. Un bébé qui vient agrandir la famille alors que les amoureux vivent une belle romance depuis plusieurs années. En effet, Quentin Tarantino et Daniella se sont rencontrés en 2009 alors que le réalisateur était en pleine promotion de son film à succès Inglourious Basterds. Ils se sont ensuite fiancés en 2017 et mariés en 2018 selon un rite juif, dans leur propriété de Beverly Hills, à Los Angeles. Le réalisateur américain avait annoncé son intention de partager son temps entre la Californie et Tel Aviv, en Israël. Une vie sur deux continents, pour offrir à ses enfants une double culture enrichissante.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !