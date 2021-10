Quentin Tarantino fou de sa femme Daniella : petits câlins et gros bisous sur le red carpet !

Le cinéma est à la fête, à nouveau, du côté de l'Italie. Alors que le Festival du film de Venise, la fameuse Mostra, s'est clôturée en septembre dernier, c'est au tour de la capitale, Rome, d'accueillir comédiennes et comédiens, réalisatrices et réalisateurs. Du jeudi 14 au dimanche 24 octobre 2021, la Botte se recouvre d'un joli tapis rouge et organise projections, expositions, installations et débats. Le mardi 19, c'est Quentin Tarantino qui était mis à l'honneur lors d'une soirée organisée rien que pour lui.

Pour sa 16e édition, le Festival du film de Rome a sélectionné le réalisateur prodige comme tête d'affiche. Le sanglant cinéaste a donc reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière... des mains du maître de l'horreur himself, Dario Argento - Suspiria, Inferno, L'Oiseau au plumage de cristal... - s'il-vous-plaît. Denny Mendez, Barbara Clara Pereira, Francesca Lo Schiavo, Dante Ferretti, l'écrivain Antonio Monda étaient présents pour applaudir Quentin Tarantino, qui a également bénéficié du soutien inconditionnel de son épouse, la divine chanteuse d'origine israélienne Daniella Pick.

Si son homme était la star de la soirée, la belle mélomane a également fait crépiter les flashs. Grâce à sa longue robe fendue griffée Lee Petra Grebenau, premièrement, mais aussi parce qu'elle n'était que tendresse à l'encontre de son époux, qu'elle enlaçait et embrassait inlassablement. Quentin Tarantino et Daniela Pick vivent une jolie histoire d'amour, que leurs 20 ans d'écart ne gâche en rien, et que l'ensemble de leurs proches valide. "Il y a de la joie dans notre famille, précisait le père de Madame à Ynetnews.com. Ils se sont fiancés hier. Nous leur disons Mazel Tov".

Quentin Tarantino et Daniella Pick ont officialisé leur relation au Festival Lumière durant l'année 2016. Ils se sont mariés l'année suivante et ont accueilli un petit garçon, baptisé Leo, en février 2020. Le temps passe mais la passion, elle, n'a pas l'air de vouloir leur filer entre les doigts...