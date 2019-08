Quentin Tarantino bientôt papa pour la première fois à 56 ans

Lors d'une apparition dans l'émission américaine Jimmy Kimmel Live! en juillet dernier, Quentin Tarantino avait évoqué son envie de fonder une famille : "Je n'ai jamais été marié, je n'ai pas eu d'enfants, je viens de me marier et je veux des enfants", avait-il affirmé, tout en assurant la promotion de son avant-dernier long métrage Once Upon a Time in... Hollywood. Ce neuvième film, sorti le 14 août dernier, a déjà réalisé plus de 1,1 million d'entrées en France, se classant ainsi en tête du box-office.