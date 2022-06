Quotidien : Une autre figure de l'émission quitte Yann Barthès, après Lilia Hassaine...

Départs en folie dans Quotidien. Après avoir annoncé que Lilia Hassaine, chroniqueuse emblématique du programme, quittait le navire, Yann Barthès rend hommage à une autre figure de son émission, jeudi 23 juin 2022 sur le plateau, à l'antenne de TMC. Il s'agit de Laurent Macabiès, homme de l'ombre. En effet, il n'apparait pas à l'écran mais joue un rôle important pour le bon déroulé du show.

Chaque jour, l'animateur présente Quotidien, émission composée de plusieurs chroniques dont le fameux Morning Glory, moment comique qui reprend les images marquantes des matinales radio et télé. C'est justement de cette pastille que s'occupe Laurent Macabiès. "Un grand merci à Laurent Macabiès. C'était son dernier Morning (...). Tu vas bien nous manquer. On travaille ensemble depuis Le petit journal. On lui souhaite plein de bonheur avec sa nouvelle vie et sa nouvelle petite famille", a lâché Yann Barthès. Le principal intéressé était alors installé près du public et a pu "faire coucou" à la caméra, révélant ainsi son visage. Par ailleurs, il a lâché un timide "merci" à son camarade.

Si aucune information ne fuite quant à la nouvelle aventure qui attend Laurent Macabiès, nos confrères de Puremédias assurent que, selon leurs informations, la pastille Morning Glory est amenée à évoluer la saison prochaine.

Ce départ survient après celui de Lilia Hassaine. "Je voudrais qu'on regarde Lilia Hassaine. Et qu'on profite de l'avoir à nos côtés car c'est la toute dernière de Lilia Hassaine ce soir", avait ainsi déclaré Yann Barthès mardi 21 juin 2022. Et d'ajouter en discours d'adieu : "Même si ses mots sont écrits au prompteur, ils sont sincères. Tu vas nous manquer à tous. Mais au-delà de cela, je voulais te remercier pour ton travail, ta confiance, ton amitié. J'ai hâte de te recevoir pour ton troisième livre. On boira du champagne et on se souviendra du bon vieux temps !"

Jeudi 23 juin 2022, pour son avant-dernière émission de la saison avant une reprise à la rentrée prochaine, après l'été, Quotidien a réuni 1,61 millions de téléspectateurs, ce qui correspond à 8% de l'ensemble du public.