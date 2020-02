Rache Legrain-Trapani dévoile son baby bump en sous-vêtements satinés

Les coulisses de leur rencontre

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard se sont rencontrés sans penser qu'il serait, un jour, en couple, parents d'un petit garçon. "On s'était vu sur un évènement à Paris, expliquait l'influenceur dans TPMP People, émission dans laquelle Rachel est chroniqueuse. Après, on a parlé ensemble sur les réseaux sociaux et puis elle est venue me rejoindre en Espagne." De ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue, la jeune femme a déjà un fils de 6 ans nommé Gianni, la chair de sa chair, l'être le plus cher à ses yeux. Tic tac, tic tac.