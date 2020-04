Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) est maman pour la première fois

Les félicitations sont de rigueur pour l'actrice Rachel Bloom. À 32 ans, la star a donné naissance à son premier enfant. Elle a elle-même dévoilé l'information sur Instagram en postant une photo d'elle avec son bébé, ainsi qu'un message poignant, le 1er avril.

Rachel Bloom, qui est mariée depuis 2015 à Dan Gregor, a donc dévoilé à ses 363 000 abonnés qu'elle avait accouché d'une petite fille. "Elle est là, à la maison", a-t-elle écrit en légende, confirmant avec une photo du nouveau-né qu'il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril. Et la comédienne d'ajouter : "Donner naissance à un bébé dans une unité de soins intensifs néonatale pendant une pandémie alors qu'un ami proche [le producteur et auteur-compositeur Adam Schlesinger, qui a composé des chansons pour Crazy Ex-Girlfriend et qui est malheureusement décédé, NDLR] était hospitalisé à des milliers de kilomètres, cela a donné lieu à la semaine, et de loin, la plus intense émotionnellement de nos vies, à Dan et moi. Alors que les adorables médecins et infirmières aidaient ma fille à faire sortir des liquides de ses poumons, nous avons vu la maternité se métamorphoser d'heure en heure pour se préparer à la tempête coronavirus qui va s'abattre."

Et Rachel Bloom, qui était la star, la productrice, la réalisatrice et la scénariste de la série Crazy Ex-Girlfriend de 2015 à 2019, de donner des nouvelles rassurantes. "Toute la famille est désormais en sécurité à la maison et je suis simplement reconnaissante envers tous nos personnels de santé. De ceux en unité de soins jusqu'à ceux qui combattent le coronavirus auprès de patients comme Adam, ils sacrifient tellement de choses pour combattre en première ligne pendant cette guerre. Merci, merci, merci. Bon, allez, je vais faire la connaissance de la personne qui est sortie de mon vagin", a-t-elle conclu son message.