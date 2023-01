Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard victimes de vol : les malfrats dans de beaux draps

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard partagent régulièrement leur quotidien sur Instagram à leur communauté. Ce mercredi 18 janvier 2023, les internautes ont donc pu découvrir que les tourtereaux ont eu une bien mauvaise surprise ce matin.

C'est à Lille que Miss France 2007 et son compagnon ont emménagé avec leur fils Andrea (2 ans) et Gianni (9 ans, fruit de l'ancienne union de Rachel Legrain-Trapani et Aurélien Capoue). Si jusqu'ici, leur vie était plutôt paisible, ils ont connu une mésaventure aujourd'hui comme ils l'ont dévoilé dans leur story. Valentin Léonard et sa chère et tendre ont prévu de se rendre à Paris. Ils ont donc souhaité commencer à préparer les valises. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

"On a un petit cabanon dans le jardin où on a plusieurs affaires et, en allant voir, il n'y avait plus de valises. Tout avait disparu, c'était quand même des valises de marque. Du coup, on s'est fait voler quatre valises, des vélos, dans les valises il y avait des vêtements... Plein de trucs", a confié le beau brun de 33 ans dans un premier temps alors que Rachel Legrain-Trapani et lui étaient sur la route.

Puis, il a fait une précision qui devrait inquiéter ceux qui se sont introduits chez eux : "La problématique pour les voleurs, c'est qu'on a des caméras chez nous. C'est dommage, ce n'est pas très intelligent. Donc là on va aller déclarer tout ça au commissariat. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est triste de se dire qu'on ne peut pas être tranquillement chez nous et que des gens rentrent chez nous et volent des trucs".

De son côté, l'ancienne reine de beauté a écrit : "Ce matin, nous devions préparer nos affaires pour aller à Paris ce soir. Nous sommes donc partis dans le cabanon du jardin récupérer les valises. Et surprise ! Plus de valises et plus de vélos. Ça fout les boules de savoir que des personnes peuvent rentrer chez vous sans aucune impunité et se servir tranquillement". Un message accompagné d'émojis furieux et d'un qui pleure. Elle a ensuite révélé qu'elle tentait de se changer les idées en faisant un gâteau au chocolat avec son fils Andrea.