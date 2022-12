Rachel Legrain-Trapani : Son chéri Valentin Léonard opéré et paniqué à l'hôpital, "j'ai fondu en larmes..."

Depuis quelques années, le grand public apprend à connaître Valentin Léonard, mannequin et influenceur qui partage sa vie avec Rachel Legrain-Trapani avec qui il a eu un fils, Andréa (2 ans). Sur ses réseaux sociaux, le beau brun n'hésite pas à partager son quotidien, que ce soit autour de projets professionnels ou de sa vie privée. Et justement, ce jeudi 22 décembre, il a décidé de se confier sans fard.

Sur Instagram, Valentin Léonard a d'abord certainement surpris en se dévoilant sur un lit d'hôpital, un pansement sur le nez. Il venait de subir une opération, laquelle a été "réussie avec succès" comme il l'a précisé d'entrée en légende. Une opération "qui n'en était pas vraiment une et qui n'a pas duré plus de 10 minutes" mais qui s'est tout de même révélée très angoissante pour le jeune papa. Et pour cause, passer du temps à l'hôpital lui rappelle de bien mauvais souvenirs, lui qui s'est battu contre une leucémie lymphoblastique durant son enfance. Si après plus d'un an de traitement et cinq ans de rémission, il s'en est heureusement sorti, Valentin Léonard en garde de lourdes séquelles psychologiques.

Un sentiment de tristesse absolue

"J'ai une certaine phobie liée aux hôpitaux, une sorte de stress post traumatique liée à ma leucémie à l'âge de 6 ans. Hier, lorsque j'étais sur mon lit d'hôpital et qu'on m'a mis le masque à oxygène pour m'endormir, j'ai vu repasser toutes les images de ma maladie, les moments de solitude, la peur de mes parents à l'annonce de ma maladie, la douleur physique, les traitements et tous ces sentiments qui m'ont traversé pendant ma lutte contre la maladie. J'ai fondu en larmes sans pouvoir m'arrêter", a-t-il expliqué à sa communauté, avouant avoir été "hanté par un sentiment de tristesse absolue". "Mes larmes n'ont cessé de couler qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'endormir", a-t-il ajouté.

Pour accompagner cette publication poignante, Valentin Léonard a ajouté une vieille photo de lui, à l'époque où il était malade, le crâne rasé. Un second cliché qui ne peut que le faire réaliser sa chance "d'être en bonne santé, de pouvoir profiter de la vie et d'avoir les ingrédients nécessaires au bonheur à portée de main."