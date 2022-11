Rachel Legrain-Trapani maman de 2 garçons, de 2 pères différents : une "organisation compliquée" (EXCLU)

Rachel Legrain-Trapani s'est confortablement installée dans le coeur des Français depuis qu'elle a été élue Miss Picardie 2006 puis Miss France 2007. L'époque des concours de beauté est plus ou moins derrière elle, et la jeune femme de 34 ans a largement prouvé, depuis, qu'elle avait d'autres talents que celui de porter la couronne. Elle qui a étudié en hypokhâgne, après avoir eu un parcours littéraire, est notamment une experte en gestion de planning. Ce qui n'est pas un luxe quand on est maman de deux enfants !

Gianni me manque terriblement

Outre ses interventions en tant que modèle, influenceuse, comédienne ou animatrice, Rachel Legrain-Trapani s'occupe de l'éducation de ses deux fils, Gianni 8 ans et Andrea, 8 ans, qu'elle a eus avec deux compagnons différents. "C'est vrai que l'organisation est compliquée, avoue-t-elle auprès de Purepeople. Généralement on fait la moitié des vacances chacun, pour Gianni. On aime bien partir tous ensemble, quand c'est possible, mais il faut une petite organisation. Et là depuis septembre le papa de Gianni [le footballeur français Aurélien Capoue, NDLR. ]veut le garder plus souvent donc on fait une semaine/une semaine. Pour moi c'est un peu difficile parce qu'il me manque terriblement."

Etre entourée de mecs, c'est pas facile tous les jours

Un troisième enfant ne semble pas du tout être au programme, pour Rachel Legrain-Trapani, malgré tout l'amour qu'elle porte à Valentin Léonard. Il n'y a donc aucune fille autour d'elle, à la maison, au quotidien. "Etre entourée de mecs c'est pas facile tous les jours, plaisante-t-elle. Là par exemple, ils m'ont fait aller voir du foot. Ils sont rentrés ils ont joué à la console, donc au foot. Hier soir, match de l'équipe de France, donc foot. Heureusement que j'aime quand même bien le foot parce que sinon je pense que ça serait compliqué. Je suis un peu en minorité donc je peux trop rien dire en fait." La balle semble, effectivement, ne plus être dans son camp à ce stade-là !

