Ramzy Bedia : Sa fille Ella surprenante en blonde, mais un air de ressemblance avec sa très célèbre maman

Les fans d'Ella, la fille de Ramzy Bedia, auront eu sans doute besoin de quelques secondes avant de la reconnaître, elle qui vient tout récemment de s'emparer de son compte Instagram pour poster une photo d'elle, sur laquelle elle apparait méconnaissable en blonde, ainsi qu'avec une coupe au carré. Il s'agissait bien évidemment d'une perruque qu'elle a probablement portée le temps de prendre la photo.

En tout cas, ce look lui va à ravir, et rappelle notamment celui de sa mère : la célèbre comédienne et animatrice Anne Depétrini. En effet, cette dernière a pour habitude de laisser ses cheveux courts, la seule différence étant que les siens sont bouclés. Mais il semble également y avoir une similitude au niveau du regard, entre mère et fille, et une bouche bien faite.