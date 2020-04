Ranjit Chowdhry (The Office) : Mort de l'acteur à 64 ans

Triste nouvelles pour les fans de The Office. Ranjit Chowdhr est décédé en Inde, comme le rapporte plusieurs médias locaux. L'ancien acteur star de Bollywood vivait à New York, mais avait dû retourner sur son continent natal pour recevoir un traitement dentaire il y a quelques mois. Ranjit Chowdhr devait revenir aux États-Unis mais n'aurait pas pu à cause de la fermeture des frontières, due à la pandémie de Covid-19.

Pendant son temps en Inde, l'acteur aurait souffert d'une rupture d'ulcère à l'intestin. Transporté d'urgence à l'hôpital, Ranjit Chowdhr aurait trouvé la mort mercredi 15 avril 2020, dans un hôpital de Mumbai. Pour l'heure, rien ne permet de relier sa mort au coronavirus.

Ranjit Chowdhr était très connu en Inde, où il s'est fait un nom en jouant dans des comédies des années 1970 et 1980, avant de déménager aux États-Unis où il a tenté sa chance à Hollywood.

Il a d'ailleurs écrit le scénario du film Sam & Me en 1991, avant de devenir un acteur à succès des années 1990. Ses rôles les plus connus outre-Atlantique étaient son personnage de Singh dans Cosby ainsi que celui de Vikram dans The Office, un télévendeur qui a travaillé avec Michael Scott.

Ranjit Chowdhr avait également obtenu quelques rôles dans de grandes productions comme Prison Break et le film de Queen Latifah Last Holiday. Son rôle le plus récent est son apparition dans New York, unité spéciale, en 2013. Ranjit Chowdhr était âgé de seulement 64 ans.