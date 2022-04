Raphaël Personnaz en couple avec Clara : photos de la belle brune, une discrète journaliste

C'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, en général. Sachant que Raphaël Personnaz est l'un des acteurs les plus secrets de sa génération, sa compagne Clara Géliot doit être aux anges ! Ce 20 avril, l'acteur de 40 ans sera au casting de Noureev qu'Arte diffusera en prime face au débat présidentiel. L'occasion parfaite pour s'intéresser à sa vie personnelle et à celle qui partage sa vie depuis au moins cinq ans. Quand il ne donne pas la réplique à des partenaires de jeu sur les plateaux de tournage, Raphaël Personnaz a un autre binôme de choc avec qui il partage ses moments de vie.

S'il ne court pas les tapis rouges des festivals et des événements cinématographiques au bras de sa douce, Raphaël Personnaz ne se prive pas de s'afficher dans les tribunes de rencontres sportives avec Clara Géliot, journaliste de 42 ans travaillant notamment au Figaro. Ensemble, les tourtereaux semblent s'être bien trouvés à voir le sourire et la complicité qu'ils affichent l'un avec l'autre lors de ces sorties de couple.

Il est très rare que Raphaël Personnaz parle d'amour. Il avait toutefois révélé jusqu'où il était capable d'aller par amour : "On avait fait un échange avec ma classe de troisième en Allemagne et j'étais tombé amoureux de ma correspondante. J'ai voulu aller la retrouver. J'ai pris le train avec mon meilleur ami et on s'est fait prendre par Interpol à la frontière" confiait-il à France Info en 2017.

Clara Géliot n'est pas la seule femme à avoir succombé au charme de Raphaël Personnaz. Avant de craquer pour la journaliste, l'acteur avait jeté son dévolu sur Reem Kherici. En 2016, les deux comédiens s'étaient montrés très proches et tactiles dans les tribunes de Roland-Garros, sans confirmer toutefois être en couple. Depuis, Reem Kherici a bien tourné la page. En couple avec Gilles Lemaire, vu dans des films tels que Des amours, désamour, celle qui s'est essayée à la saison 1 de LOL est devenue maman d'un petit garçon né en 2019. Raphaël Personnaz deviendra-t-il lui aussi bientôt papa ? Affaire à suivre !