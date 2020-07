Ray J et Princess Love : le divorce annulé, ils habitent à nouveau ensemble

Ray J et Princess Love donnent une seconde chance à leur histoire d'amour. L'artiste américaine de 35 ans avait fait une demande de divorce en mai dernier. D'après les informations de Page Six, datées du mardi 14 juillet 2020, Princess Love aurait demandé à ce que sa demande soit annulée, au début du mois de juillet.

D'après les informations d'une source restée anonyme, Ray J et Princess Love se seraient "officiellement réconciliés" et vivraient "à nouveau ensemble". Pourtant, leur couple était au plus mal depuis plusieurs mois. Leur mariage avait été mis à mal par une violente dispute lors d'un voyage à Las Vegas, en novembre dernier.

Elle l'accusait d'avoir volontairement provoqué une dispute entre eux pour aller dans un club de strip-tease et éviter de garder leur fille, Melody (2 ans). Le scandale avait publiquement éclaté lorsqu'il avait publié plusieurs photos de sa soirée sur les réseaux sociaux. Princess Love, enceinte pendant les faits, l'avait alors publiquement affiché sur les réseaux sociaux. Ensuite, on les disait brouillés, ne vivant plus ensemble depuis le mois de février.

Le 2 janvier 2020, Princess Love avait accouché d'un petit garçon prénommé Epik Ray Norwood, aujourd'hui âgé de 6 mois. Dans sa demande de divorce, elle demandait la garde exclusive de leurs deux enfants. Il semblerait que Ray J se soit décidé à être sérieux pour sa famille...