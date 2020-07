Rayane Bensetti défiguré après une piqûre : coulisses de son calvaire

Le dernier tournage de Rayane Bensetti ne se passe pas comme prévu. Ce lundi 6 juillet 2020, l'acteur de 27 ans a fait des révélations sur son week-end qui a tourné au cauchemar, à cause d'un fait survenu pendant qu'il mettait en boîte le téléfilm Il était une fois à Monaco.

On va finir par croire que le tournage du téléfilm de Frédéric Forestier est maudit... Le mois dernier, Rayane Bensetti, sa partenaire Anne Serra (vue dans Alice Nevers ou Camping Paradis) et toute l'équipe se sont envolés pour Monaco, pour les besoins du projet. Et mauvaise surprise le week-end dernier : le gagnant de Danse avec les stars (saison 5, en 2014) et ses collègues sont tombés sur un nid de frelons ! Malheureusement pour lui, le jeune comédien s'est fait piquer.

"Aujourd'hui, on retourne la scène que l'on n'a pas pu faire, au même endroit. Normalement, ils ont enlevé ce putain de nid de frelons. Merci de vos conseils. Pour ma part, j'ai passé un très mauvais week-end. J'ai gonflé, triplé de volume. Ça m'a bloqué la nuque, j'ai une boule derrière l'oreille. L'enfer. Mais on y retourne. Je vous avoue que j'ai très peur de retourner sur cette place de l'enfer. Je suis paniqué", a confié le complice de Denitsa Ikonomova ce lundi. Il avait de quoi avoir peur car, en arrivant sur place, Rayane Bensetti a découvert que le nid était encore là. Heureusement cette fois, il avait une bombe anti-frelons pour le protéger au maximum.

Espérons donc que les nouvelles seront meilleures dans les jours à venir et que le dicton "jamais deux sans trois" ne s'appliquera pas, car ce n'est pas le seul souci survenu sur le tournage. Fin juin, Rayane Bensetti révélait que des forces de l'ordre monégasques étaient intervenues car l'équipe du téléfilm n'avait le droit qu'à un seul passage au moment de réaliser une scène, condition qu'elle n'a pas respectée. "On tournait tranquillement et on s'est fait arrêter par les carabiniers, la police nous a barré la route...", avait-il expliqué en filmant discrètement la scène. Le tournage avait heureusement pu reprendre rapidement.