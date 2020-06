Rayane Bensetti, son tournage perturbé par la police : "On s'est fait arrêter"

Depuis une dizaine de jours, Rayane Bensetti a repris du service ! Le comédien et ancien grand gagnant de Danse avec les stars tourne actuellement un nouveau téléfilm pour TF1 dans la Principauté de Monaco. Intitulé Il était une fois à Monaco, ce conte de fées moderne est réalisé par Frédéric Forestier et racontera l'histoire d'amour romanesque entre deux imposteurs se faisant passer pour des princes et des princesses. Rayane Bensetti partagera ainsi l'affiche avec Anne Serra vue notamment dans Alice Nevers ou encore Camping Paradis.

Mercredi 24 juin 2020, Rayane Bensetti a donné un avant-goût à ses fans en partageant les coulisses du tournage via sa story Instagram. Le beau brun de 27 ans se trouvait dans une voiture, entouré de toute l'équipe de tournage et prêt à tourner une scène très délicate - où il était vraisemblablement impossible de respecter une certaine distanciation sociale. "40 degrés, siège brûlant, pas de clim pour le son, quatre dans la voiture, un siège en moins, pas de place pour les pieds", détaille-t-il avec amusement. Qu'à cela ne tienne, c'est avec le sourire que l'acteur s'est attelé au travail. Problème, en pleine course, la production du téléfilm s'est fait arrêter par la police...

Toujours installé dans le véhicule, Rayane Bensetti a tout de même pu filmer l'intervention des forces de l'ordre monégasques. "On tournait tranquillement et on s'est fait arrêter par les carabiniers, la police nous a barré la route...", explique-t-il discrètement. La raison ? L'équipe du téléfilm n'avait le droit qu'à un seul passage au moment de réaliser une scène, condition qu'elle n'a pas respectée. "C'est compliqué de tourner", commente le complice de Denitsa Ikonomova, après avoir pu sortir de la voiture le temps que le conflit se règle. Plusieurs longues minutes plus tard, le tournage a enfin pu reprendre !